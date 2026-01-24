Rekam Jejak Mentereng Eks Ajudan Jokowi Irjen Johnny Eddizon Isir yang Kini Jadi Kadiv Humas Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah Polri. Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 yang diterbitkan pada 15 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kadiv Humas Polri menggantikan Irjen Sandi Nugroho yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

"Benar," ujar Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Profil Irjen Johnny Eddizon Isir

Johnny Eddizon Isir lahir di Jayapura, Papua, pada 7 Juni 1975. Ia merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua.

Lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 ini memulai karier di Korps Bhayangkara sebagai Pamapta Polres Dili, Timor Timur 1997–1998, Kasat Serse Polres Maliana, Timor Timur 1998–1999, Kasat Sabhara Polres Dili 1999, serta KBO Serse Polres Surabaya Utara Polda Jawa Timur pada 1999–2000.

Johnny dipercaya sebagai Kanit Res Intel Polsek Krembangan Polres Surabaya Utara. Ia kemudian menjabat Kapolsek Karangpilang Polres Surabaya Selatan pada 2003–2005 serta Kanit I Sat II Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Timur pada 2007–2008.

Kariernya berlanjut sebagai Wakasat Serse Polwiltabes Surabaya (2008–2009), Wakapolres Surabaya Selatan Polda Jawa Timur 2009–2010, Kanit II Sat I Pidum Ditreskrim Polda Jawa Timur 2010–2011, dan Kanit I Subdit II Hardabangta Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada 2011–2012.

Johnny kemudian mendapat tugas di wilayah Papua sebagai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua pada 2012–2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayawijaya 2013–2014 dan Kapolres Manokwari pada 2014–2016.