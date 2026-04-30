HOME NEWS NASIONAL

Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, Ini Respons Kemlu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |17:30 WIB
Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, Ini Respons Kemlu
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah (foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi terjadinya insiden kecelakaan, yang menimpa dua bus rombongan jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi pada 28 April lalu. Bus tersebut mengangkut jemaah dari kloter Surabaya 2 dan kloter Jakarta 1.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan terjadi saat iring-iringan bus dalam perjalanan pulang usai membawa para jemaah melakukan kegiatan city tour di kawasan Jabal Magnet.

“Berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah, tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun terdapat 10 korban luka,” kata Heni kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Heni merinci, tujuh korban luka berasal dari kloter JKS 1. Semuanya dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Ketujuh jemaah tersebut telah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah dikembalikan ke tempat menginap di Hotel Andalus Golden.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215655//jamaah_haji_indonesia-u9Bt_large.jpg
Gunakan Visa Non-Prosedural, 18 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/398/3215646//dapur_ahlazat_di_wilayah_misfalah-x6fU_large.jpeg
Cegah Keracunan, PPIH Wajibkan Test Food Ketat untuk Katering Haji di Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/613/3215644//masjid_nabawi-4Vq8_large.jpeg
Langgar Aturan di Masjid Nabawi, Jemaah Haji Terancam Dilarang Masuk Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/18/3215601//direktur_perlindungan_wni_kemlu_ri_heni_hamidah-d9as_large.jpg
3 WNI Ditangkap di Mekkah, Diduga Terlibat Penipuan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215474//rumah_sakit-ShJ6_large.jpg
Satu Jamaah Haji RI Korban Kecelakaan Dirawat di RS Al Hayyat Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215432//haji-dFUz_large.jpeg
Kronologi Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Orang Jadi Korban
