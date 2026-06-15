Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour dan Tiga Saksi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:46 WIB
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour dan Tiga Saksi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Selain Fuad, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya, yakni Ichwan Muzani Abrianto selaku Manajer Building Apartemen Pasar Baru Mansion, King Yuwono selaku Direktur PT Trikarya Idea Sakti, serta Firda Alhamdi selaku staf bagian keuangan PT Raudah Eksati Utama.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga saksi tersebut telah memenuhi panggilan penyidik KPK. Namun, materi pemeriksaan yang akan didalami dari ketiganya belum diungkapkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/18/3224406//ilustrasi-J64T_large.jpg
KPK: Kasus Korupsi Muara Enim Sudah Terjadi sebelum Tahap Perencanaan dan Penganggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224391//kasus_korupsi-v7V4_large.jpg
Tak Terima Jadi Tersangka, Eks Ketua Kesthuri Gugat KPK Lewat Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224321//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-exLU_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224312//kpk-AvNK_large.jpg
Kasus Sertifikasi K3, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pihak Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224299//kpk-eMEG_large.jpg
Periksa Iskandar Sitorus, KPK Telusuri Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224293//bupati_muara_enim-qSF8_large.jpg
KPK Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Muara Enim, Sita Dokumen Pengadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement