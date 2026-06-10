Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Perpanjang Penahanan Gus Yaqut 30 Hari, Berkas Kasus Kuota Haji Dikebut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |10:30 WIB
KPK Perpanjang Penahanan Gus Yaqut 30 Hari, Berkas Kasus Kuota Haji Dikebut
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Kali ini, penahanan Yaqut diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan perpanjangan penahanan tersebut berlaku sejak Selasa 9 Juni 2026.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji untuk tersangka Yaqut Cholil Qoumas, penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan," ujar Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi menjelaskan, perpanjangan masa penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dalam tahap penyidikan. Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan untuk kepentingan pelengkapan berkas tiga tersangka lainnya agar segera dapat disidangkan.

"Fokusnya terkait perpanjangan penahanan. Ini juga sebagai persiapan untuk tahap II atau pelimpahan ke penuntutan. Karena keempat tersangka sudah ditahan, harapannya seluruh berkas dapat segera dilimpahkan," tutur Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223641//plt_direktur_penyidikan_kpk_achmad_taufik_husein-tiOA_large.jpg
Kasus Lama Masih Mandek, KPK Gelar Penyelidikan Gabungan dengan Polri dan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223635//kpk-PCT3_large.jpg
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim Terungkap, Ada Uang Rp500 Juta untuk 'Jaga Hubungan Baik'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223574//bupati_muara_enim_edison_digiring_keluar_kpk_mengenakan_rompi_oranye-Jw6b_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Digiring Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223543//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-U8PD_large.jpg
KPK Tetapkan Keponakan Bupati Muara Enim Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223503//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WhnY_large.jpg
KPK Ungkap Barbuk OTT Muara Enim, Uang Tunai hingga Rekening Senilai Rp2 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223496//bupati_muara_enim-S1BY_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement