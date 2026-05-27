HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Tahanan KPK Salat Iduladha di Gedung Merah Putih, Ada Gus Yaqut Hingga Bupati Sudewo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |09:52 WIB
Tahanan KPK selesai menjalankan salat Iduladha di Gedung Merah Putih KPK.
JAKARTA - Puluhan tahanan kasus dugaan korupsi tampak menjalankan salat Iduladha 1447 H di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026). Pelaksanaan salat Idulfitri ini difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membawa para tahanan dari rumah tahanan menuju ke lokasi salat menggunakan mobil tahanan.

Para tahanan terpantau rampung melaksanakan salat sejak pukul 07.10 WIB. Tahanan perempuan terlihat mengenakan gamis bernuansa muslimah, sementara tahanan laki-laki memakai baju koko lengkap dengan kopiah.

Sejumlah tahanan yang terlihat hadir di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Bupati Pati nonaktif Sudewo, hingga mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro alias Sultan Kemnaker.

Meski menjadi perhatian awak media, para tahanan memilih irit bicara usai pelaksanaan salat. Tidak ada satu pun yang memberikan keterangan. Hanya Gus Alex yang sempat menyapa awak media sambil memastikan kondisinya baik.

"Sehat," kata Gus Alex.

Selain memfasilitasi pelaksanaan salat Iduladha, KPK juga membuka layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan. Layanan kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

(Rahman Asmardika)

