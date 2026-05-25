Masjid Istiqlal Siap Gelar Salat Iduladha, Prof Hamdan Juhannis Jadi Khatib

JAKARTA - Masjid Istiqlal menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan salat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026. Diumumkan bahwa Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis akan bertindak sebagai khatib sementara salat Iduladha akan diimami oleh Ustaz Ahmad Anshoruddin

“Yang akan bertindak selaku khatib nanti insyaallah Prof. Dr. Hamdan Juhannis, Rektor UIN Alauddin Makassar. Beliau adalah alumni McGill University, Montreal, Kanada, dan juga seorang kiai,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Nasaruddin menjelaskan, tema yang diangkat pada Iduladha tahun ini yakni “Meneguhkan Spirit Qurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan”.

“Kemudian imamnya ialah Ustaz Ahmad Anshoruddin, imam rawatib tetap di Masjid Istiqlal. Beliau adalah salah seorang alumni terbaik Universitas PTIQ Jakarta,” ujar dia.

Nasaruddin menuturkan, rangkaian salat Iduladha akan dimulai pada pukul 06.45 WIB. Ia mengimbau agar seluruh jemaah bisa datang lebih awal sebelum dimulainya rangkaian salat.

“Masjid Istiqlal tidak dibuka 24 jam pada malam takbiran Iduladha 1447 Hijriah. Bagi jemaah yang mau menunaikan salat Iduladha 1447 H di Masjid Istiqlal, gerbang dan pintu masuk masjid dibuka mulai pukul 03.30 WIB,” jelas dia.

Sebagai informasi, Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah akan dirayakan serentak di Indonesia pada Rabu, 27 Mei 2026. Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar usai Sidang Isbat telah mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Sehingga, 10 Zulhijjah yang merupakan Hari Raya Iduladha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Diketahui, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga telah menetapkan Iduladha 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 mendatang berdasarkan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).