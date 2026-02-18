Sholat Tarawih Perdana, Ribuan Jamaah Padati Masjid Istiqlal

JAKARTA - Ribuan jamaah memadati Masjid Istiqlal pada pelaksanaan Sholat Tarawih pertama Ramadhan 1447 H. Antusiasme masyarakat yang datang telah terlihat sejak menjelang waktu Magrib.

Pantauan Okezone, mayoritas jamaah yang datang ke Masjid Istiqlal, Jakarta, tampak mengenakan pakaian muslim. Mereka yang datang terlihat hadir bersama keluarga, termasuk membawa anak-anak untuk melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal.

Terlihat di area dalam masjid, saf sholat antara jamaah laki-laki dan perempuan dipisah. Jamaah laki-laki berada di sisi kanan dari sudut imam, sedangkan perempuan di sebelah kiri.

Adapun Jannah (28), jamaah perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, sengaja datang ke Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk melaksanakan Sholat Tarawih pertama Ramadhan 1447 H. Ia memanfaatkan momen libur panjang untuk datang ke Jakarta.

"Iya betul (pertama kali sholat di Masjid Istiqlal). Memang kebetulan juga lagi long weekend, jadi memang sengaja pertama mau Sholat Tarawih di sini," kata Jannah saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu.