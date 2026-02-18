Advertisement
Jamaah Sholat Tarawih Perdana Berdatangan ke Istiqlal, Ada dari Brebes

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |19:44 WIB
Jamaah Sholat Tarawih Perdana Berdatangan ke Istiqlal, Ada dari Brebes
Jamaah Sholat Tarawih di Masjid Istiqlal dari Brebes (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jannah (28), jamaah perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, sengaja datang ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan Sholat Tarawih pertama Ramadhan 1447 H. Ia memanfaatkan momen libur panjang untuk datang ke Jakarta.

"Iya betul (pertama kali sholat di Masjid Istiqlal). Memang kebetulan juga lagi long weekend, jadi memang sengaja pertama mau Sholat Tarawih di sini," kata Jannah saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan, kunjungan ke Jakarta juga sekaligus untuk bertemu suaminya yang bekerja di Jakarta. Ia pun mengajak anaknya yang berusia empat tahun untuk sama-sama menunaikan Sholat Tarawih malam ini.

"Kebetulan memang suami kerja di sini, terus kebetulan lah mumpung liburan saja, jadi sholat di sini," katanya.

Menurutnya, sang anak merasa senang diajak ke Masjid Istiqlal karena selain beribadah juga sekaligus berekreasi. "Iya (sama anak), sama sekali senang karena baru pertama kali kan ke sini," ujar dia.

