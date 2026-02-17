Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |18:08 WIB
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menyebut, awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 H berpotensi akan jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.

LF PBNU menjelaskan bahwa pada hari Selasa Kliwon, 29 Sya'ban 1447 H (bertepatan dengan 17 Februari 2026), posisi hilal di seluruh Indonesia masih berada di bawah ufuk.

Ketua LF PBNU, Sirril Wafa dan Sekretaris Asmu’i Mansur mengatakan, bahwa tinggi hilal mar’ie di Indonesia pada 29 Sya'ban 1447 H bervariasi antara minus 3 derajat 12 menit hingga minus 1 derajat 41 menit.

“Kedudukan hilal di seluruh Indonesia adalah di bawah ufuk dan juga di bawah kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Sehingga berada pada zona istihalah al-rukyah (mustahil terlihat), ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Meskipun data astronomis menunjukkan potensi kuat awal Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 (mulai malam Kamis), PBNU menegaskan bahwa keputusan resmi tetap menunggu hasil pemantauan lapangan (rukyatul hilal) dan sidang itsbat pemerintah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202094/pemerintah-rbOI_large.jpg
Kemenag: 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202075/hilal-eQHZ_large.jpg
Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadhan 1447H di 96 Titik, Berikut Daftar Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202040/ponpes-guQ9_large.jpg
Hasil Falakiyah Ponpes Al Falah Ploso Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh pada Kamis 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202023/hilal-6RmS_large.jpg
Penentuan Awal Ramadhan Pakai Rukyatul Hilal, Bagaimana jika Hilal Tak Terlihat ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement