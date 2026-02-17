Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |19:46 WIB
Breaking News! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Hal tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

"Sidang isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," ujar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Nasaruddin mengungkapkan bahwa di wilayah Asia Tenggara hilal masih berada di bawah ufuk atau minus 2 derajat. Hilal dinyatakan belum memenuhi kriteria untuk penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah.

Berdasarkan perhitungan hisab para ahli astronomi, posisi hilal saat ini masih belum memungkinkan untuk dirukyat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan, sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan kehati-hatian, keilmuan, dan kebersamaan umat.

“Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadhan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait,” ujar Abu Rokhmad.

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadhan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19.01 WIB. Posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk, dengan ketinggian berkisar -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik, serta sudut elongasi 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202096/pbnu-59yY_large.jpeg
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202094/pemerintah-rbOI_large.jpg
Kemenag: 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202075/hilal-eQHZ_large.jpg
Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadhan 1447H di 96 Titik, Berikut Daftar Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202040/ponpes-guQ9_large.jpg
Hasil Falakiyah Ponpes Al Falah Ploso Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh pada Kamis 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202023/hilal-6RmS_large.jpg
Penentuan Awal Ramadhan Pakai Rukyatul Hilal, Bagaimana jika Hilal Tak Terlihat ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement