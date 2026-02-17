Hilal Awal Ramadhan 2026 Tidak Terlihat di Papua

JAKARTA - Posisi hilal dipastikan tidak tampak keberadaannya saat matahari terbenam di bagian timur Indonesia, persisnya di Sorong, Papua pada Selasa (17/2/2026) sore.

Hal tersebut dipastikan sesuai Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua dan Tim Falakiyah, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pengadilan Agama menggelar pemantauan hilal awal bulan Ramadhan 1447 Hijriah di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Berdasarkan data BMKG Kota Sorong, tinggi hilal tercatat minus 2,1 derajat dengan elongasi 1,63 derajat. Kondisi ini membuat hilal tidak teramati hingga batas akhir pemantauan hingga pukul 18.32 WIT.

Adapun Kepala Kemenag Kota Sorong, Muhadar Wailegi, menyatakan bahwa hasil pemantauan hilal pada sore hari ini akan segera dilaporkan kepada Kementerian Agama sebagai bahan Sidang Isbat penentuan awal 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan, hilal pada hari ini mustahil terlihat. Hilal masih dalam posisi minus 2 derajat.