Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilal Awal Ramadhan 2026 Tidak Terlihat di Papua

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |19:03 WIB
Hilal Awal Ramadhan 2026 Tidak Terlihat di Papua
Hilal Awal Ramadhan 2026 Tidak Terlihat di Papua/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Posisi hilal dipastikan tidak tampak keberadaannya saat matahari terbenam di bagian timur Indonesia, persisnya di Sorong, Papua pada Selasa (17/2/2026) sore.

Hal tersebut dipastikan sesuai Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua dan Tim Falakiyah, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pengadilan Agama menggelar pemantauan hilal awal bulan Ramadhan 1447 Hijriah di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Berdasarkan data BMKG Kota Sorong, tinggi hilal tercatat minus 2,1 derajat dengan elongasi 1,63 derajat. Kondisi ini membuat hilal tidak teramati hingga batas akhir pemantauan hingga pukul 18.32 WIT.

Adapun Kepala Kemenag Kota Sorong, Muhadar Wailegi,  menyatakan bahwa hasil pemantauan hilal pada sore hari ini akan segera dilaporkan kepada Kementerian Agama sebagai bahan Sidang Isbat penentuan awal 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan, hilal pada hari ini mustahil terlihat. Hilal masih dalam posisi minus 2 derajat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202099//pbnu-N4pK_large.jpg
Awal Puasa Ramadhan Berbeda, Yenny Wahid: Sesuai Keyakinan Masing-Masing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202096//pbnu-59yY_large.jpeg
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202094//pemerintah-rbOI_large.jpg
Kemenag: 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202088//pemerintah-ME4W_large.jpg
Menag Sebut Hilal Belum Terlihat, Awal Ramadan 1447 H Diprediksi Kamis 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202075//hilal-eQHZ_large.jpg
Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadhan 1447H di 96 Titik, Berikut Daftar Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202053//menag-Uum0_large.jpg
Kenapa Sidang Isbat Jadi Mekanisme Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan? Ini Kata Menag
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement