Gibran Salat Iduladha di Istiqlal, Masjid Steril Mulai Pukul 00.00 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan menunaikan salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Rabu (27/5/2026) pagi. Sejumlah petinggi negara juga dijadwalkan akan melaksanakan salat di masjid tersebut.

Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya juga dijadwalkan salat Iduladha di Masjid Istiqlal. Namun, karena adanya agenda kenegaraan, Kepala Negara rencananya tidak dapat menghadiri pelaksanaan salat Iduladha di Istiqlal tahun ini.

"Presiden terjadwal, tetapi saat ini masih sedang menjalani sidang di Prancis dalam satu acara yang super penting ya. Tetapi yang jelas, Wapres dan pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara kita tetap dijadwalkan melaksanakan rangkaian ibadah Iduladha di Masjid Istiqlal," ucap Nasaruddin kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Untuk mendukung kelancaran salat Iduladha, Nasaruddin menyampaikan bahwa Masjid Istiqlal akan disterilkan mulai pukul 00.00 WIB. Pengamanan dari Paspampres juga telah disiagakan di area Masjid Istiqlal.

"Semuanya lengkap ya, Paspampres juga sudah. Istiqlal itu mulai steril jam 12 malam ya, jam 12 malam sudah tidak bisa ada tamu lagi di Istiqlal," ucapnya.

Bagi masyarakat yang hendak menunaikan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, ia mengimbau agar bisa datang lebih awal. Ia juga menyarankan jemaah untuk melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Istiqlal.

"Dibuka jam 04.00 WIB. Jam 4 itu sudah bisa datang dan saya mengimbau kepada seluruh calon jemaah datang lebih awal karena biasanya saat Iduladha itu macet, ya," ucapnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.