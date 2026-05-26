HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Sholat Idul Adha 1447 H di Prancis

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |11:30 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 H atau 27 Mei 2026, di Prancis. Diketahui, Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan lawatan ke Prancis.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (26/5/2026).

“Bapak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja,” ungkap Juri.

Sementara itu, Juri pun membeberkan bahwa Presiden Prabowo juga akan menyalurkan bantuan kurban sebanyak 1.098 sapi.

“Kami ingin menyampaikan amanah dari Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ujarnya.

“Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kotamadya. Jadi ada 552 daerah yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tambah Juri.

Juri memastikan bahwa sapi kurban Presiden Prabowo juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi.

 

