HOME NEWS NASIONAL

Masjid Istiqlal Tiadakan Pembagian Daging Kurban Langsung saat Iduladha 1447 H

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |22:30 WIB
Pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal (foto: Okezone)
JAKARTA - Masjid Istiqlal memastikan tidak akan membagikan daging kurban secara langsung kepada masyarakat, pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi penumpukan massa dan antrean warga saat distribusi daging kurban berlangsung.

“Masyarakat tidak dibagikan langsung secara perorangan di Istiqlal,” kata Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, Senin (25/5/2026).

Nasaruddin menjelaskan, penyaluran daging kurban akan dilakukan melalui yayasan, lembaga sosial, masjid, dan musala di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya telah mengajukan proposal serta lolos verifikasi panitia.

Ia menegaskan, proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal dilakukan dengan standar ketat agar tetap higienis dan tidak mencemari lingkungan. Menurut dia, panitia penyembelihan terdiri atas tenaga profesional yang telah berpengalaman.

Selain itu, terdapat petugas syar'i yang mengawasi seluruh proses penyembelihan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai syariat Islam.

 

