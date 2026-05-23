HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Iduladha, Tangsel Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |20:25 WIB
Jelang Iduladha, Tangsel Perketat Pengawasan Hewan Kurban
Hewan Kurban (foto: Okezone)
TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan hewan kurban, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan aman, tertib, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus diperkuat, mulai dari pengawasan hewan kurban, kebersihan lingkungan, ketertiban lapak penjualan hewan, hingga pengelolaan sampah pascapenyembelihan.

“Tentu, kita terus melakukan berbagai persiapan menjelang Hari Raya Iduladha agar pelaksanaannya berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi masyarakat. Saya sudah tekankan koordinasi lintas OPD, mulai dari pengawasan hewan kurban, kebersihan lingkungan, ketertiban lapak penjualan hewan, hingga kesiapan distribusi dan pengelolaan sampah pascapenyembelihan,” kata Benyamin, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kota Tangsel juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama momentum Iduladha agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk.

“Kami ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan kondusif,” tambahnya.

 

