Masjid Bimantara Apresiasi Konsistensi MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban Setiap Tahun

JAKARTA - Imam Masjid Bimantara, Imam Syafi’ie mengapresiasi konsistensi MNC Peduli yang selalu menyalurkan hewan kurban setiap Hari Raya Iduladha. Bantuan hewan kurban itu nantinya akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun penyerahan dan penerimaan hewan kurban Iduladha 1447 H dilaksanakan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026). Tak hanya menyalurkan ke Masjid Bimantara, MNC Peduli bersama unit bisnis dan mitra usaha MNC Group juga menyerahkan puluhan hewan kurban kepada para penerima manfaat.

"Terima kasih jelas kepada MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban untuk kami salurkan kepada mustahik, kepada penerimanya dan ini kegiatan sudah dari tahun ke tahun," kata Syafi’ie kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Ia berharap bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, mustahik, dan fakir miskin, serta memberikan berkah kepada para pihak yang terlibat dalam program sosial ini.

"Tentunya kami doakan MNC Peduli, vendor-vendor yang memberikan hewan kurbannya nanti diganti pahalanya, keberkahannya, maju perusahaannya semakin baik," sambungnya.