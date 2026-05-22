MNC Peduli Salurkan 63 Hewan Kurban, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Keikhlasan dan Gotong Royong

JAKARTA - MNC Peduli bersama unit bisnis dan mitra usaha MNC Group kembali menyerahkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Acara penyerahan dan penerimaan hewan kurban Iduladha 1447 H dilaksanakan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).

Adapun dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, serta para perwakilan pimpinan dari perusahaan unit bisnis MNC Group dan mitra usaha MNC Group. Hewan kurban yang telah terkumpul selanjutnya akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat, melalui masjid dan pondok pesantren.

"Ya jadi pada hari ini kami dari MNC Peduli bersama para mitra dari MNC Group dan unit usaha di bawah MNC Group kembali kami menyalurkan kurban sebanyak 63 hewan kurban kami akan salurkan secara langsung kepada masyarakat dan tentunya kepada institusi penerima manfaat," ucap Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, Jumat (22/5/2026).

Ia menyampaikan program kolaborasi sosial ini telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2016 dan diikuti oleh puluhan perusahaan di lingkungan MNC Group maupun mitra usaha. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen MNC Peduli dan para mitra untuk terus menghadirkan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

"Jadi ini kali yang ke-10 kita melakukan ini, jadi kita sudah lakukan ini sejak 2016. Tentunya kita berharap apa yang kita lakukan hari ini tentu bisa diterima dengan baik, ya bisa membawa keberkahan bagi masyarakat ya," sambungnya.