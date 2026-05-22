Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Salurkan 63 Hewan Kurban, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Keikhlasan dan Gotong Royong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:03 WIB
MNC Peduli Salurkan 63 Hewan Kurban, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Keikhlasan dan Gotong Royong
MNC Peduli menyalurkan puluhan hewan kurban dalam rangka Iduladha 1447 H. (Foto: Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bersama unit bisnis dan mitra usaha MNC Group kembali menyerahkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Acara penyerahan dan penerimaan hewan kurban Iduladha 1447 H dilaksanakan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).

Adapun dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, serta para perwakilan pimpinan dari perusahaan unit bisnis MNC Group dan mitra usaha MNC Group. Hewan kurban yang telah terkumpul selanjutnya akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat, melalui masjid dan pondok pesantren.

"Ya jadi pada hari ini kami dari MNC Peduli bersama para mitra dari MNC Group dan unit usaha di bawah MNC Group kembali kami menyalurkan kurban sebanyak 63 hewan kurban kami akan salurkan secara langsung kepada masyarakat dan tentunya kepada institusi penerima manfaat," ucap Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, Jumat (22/5/2026).

Ia menyampaikan program kolaborasi sosial ini telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2016 dan diikuti oleh puluhan perusahaan di lingkungan MNC Group maupun mitra usaha. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen MNC Peduli dan para mitra untuk terus menghadirkan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

"Jadi ini kali yang ke-10 kita melakukan ini, jadi kita sudah lakukan ini sejak 2016. Tentunya kita berharap apa yang kita lakukan hari ini tentu bisa diterima dengan baik, ya bisa membawa keberkahan bagi masyarakat ya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219861//kereta_api-C1Mh_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219841//hewan_kurban-QiY2_large.jpg
Ribuan Hewan Kurban Masuk Jabodetabek, Kesehatan Diawasi Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/33/3219719//dewi_perssik-bPd3_large.jpg
Dewi Perssik Siapkan Sapi Jumbo Seberat 2,4 Ton untuk Kurban Idul Adha di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/33/3219688//irfan_hakim_beralih_ke_bisnis_hewan_kurban-lLx3_large.jpg
Irfan Hakim Ungkap Alasan Beralih Bisnis Hewan Kurban, Singgung soal Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/338/3219474//satpol_pp_dki-sHDl_large.jpg
Lapak Pedagang Hewan Kurban yang Jualan di Trotoar Dibongkar Satpol PP DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219449//next_hotel_yogyakarta_bersama_mnc_peduli_menggelar_kegiatan_donor_darah-h2UI_large.jpeg
Rayakan HUT Ke-4, Next Hotel Yogyakarta Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement