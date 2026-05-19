Rayakan HUT Ke-4, Next Hotel Yogyakarta Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

SLEMAN - Next Hotel Yogyakarta bersama MNC Peduli menggelar kegiatan donor darah dan medical check-up gratis dalam rangka perayaan HUT ke-4 hotel tersebut di Sleman, Yogyakarta, Selasa (19/5).

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Irfan Oktavian, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun hotel yang rutin dilakukan setiap tahun.

“Rangkaian anniversary tahun ini kami mengadakan kegiatan sosial berupa donor darah, medical check-up gratis, dan pemeriksaan mata gratis untuk masyarakat,” ujar Irfan kepada iNews Media Group, Selasa (19/5).

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Selain warga sekitar, kegiatan juga diikuti personel TNI AU dari Denhanud Adisutjipto Yogyakarta.

Irfan mengatakan bahwa kegiatan sosial dipilih karena pihak hotel ingin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Yogyakarta yang saat ini masih terbatas.