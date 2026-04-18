Peringati Hari Bumi, MNC Peduli Tanamkan Kepedulian Lingkungan sejak Dini

SUKABUMI - MNC Peduli bersama MNC Tourism menggelar kegiatan edukasi lingkungan di SD Negeri Cibilik, Cicurug, Jumat (17/4/2026). Kegiatan itu diselenggarakan untuk memperingati Hari Bumi.

Kegiatan ini diikuti seluruh siswa dengan tujuan menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak usia dini. Edukasi diberikan secara interaktif, mulai dari pentingnya menjaga kebersihan hingga dampak sampah terhadap lingkungan.

Selain materi, siswa diajak berdiskusi mengenai kebiasaan sehari-hari yang berdampak pada lingkungan. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusiasme dari para peserta.

Kepala SD Negeri Cibilik, Samsudin Harun, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada siswa.

“Kegiatan ini sangat positif karena anak-anak tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung. Ini penting untuk membentuk kebiasaan menjaga lingkungan sejak dini,” ujarnya.

Sebagai bentuk pembelajaran aplikatif, siswa diajak membuat tanaman vertikal dengan memanfaatkan barang bekas, seperti paralon, ember cat, dan gelas plastik. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kehidupan sehari-hari.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.