MNC Peduli dan RSI Assyifa Sukabumi, Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Sukabumi

JAKARTA - MNC Peduli bersama RSI Assyifa Sukabumi dan Kecamatan Kadudampit menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis di GOR Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini menargetkan masyarakat pra sejahtera guna memperluas akses terhadap layanan kesehatan mata.

"Sudah lama bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Assyifa ini. Sudah lebih dari setahun 2015 kita bekerja sama. Khususnya untuk operasi katarak secara gratis ini kita lakukan dan target kita di wilayah Cisaat," ujar Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution pada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, Direktur RSI Assyifa Sukabumi, Camat Kadudampit, serta Kapolsek Kadudampit yang turut meninjau secara langsung jalannya kegiatan.

Program ini berupa pemeriksaan mata gratis dengan target sebanyak 100 peserta. Dari hasil pemeriksaan tersebut, peserta yang terindikasi katarak maupun pterigium dan memenuhi kriteria medis akan menjalani tindakan operasi secara gratis.

Selain pemeriksaan, ada juga sesi edukasi mengenai kesehatan mata yang disampaikan spesialis penyakit dalam (internis), dr. M. Rilwanu dari RSI Assyifa Sukabumi, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata.

MNC Peduli diketahui telah menjalin kerja sama dengan RSI Assyifa Sukabumi sejak tahun 2015 dalam berbagai program kesehatan, termasuk layanan pemeriksaan dan operasi katarak gratis bagi masyarakat.

"Ya, kami berharap ke depan kolaborasi antara MNC Buhuli dengan Rumah Sakit Islam Asyifa ini akan karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan kesehatan khususnya untuk katarak," tutur Syafril.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Caringin dan berhasil menjaring sebanyak 15 pasien katarak. Melalui kegiatan di Kecamatan Kadudampit ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tambahan sebanyak 35 pasien, sehingga total target operasi mencapai maksimal 50 orang pasien.