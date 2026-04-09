Peserta Antusias, Donor Darah MNC Peduli Jadi Ajang Berbagi Sekaligus Jaga Kesehatan

JAKARTA – Antusiasme peserta mewarnai aksi donor darah bertajuk “Let’s Share the Love with Your Blood” yang digelar MNC Peduli di MNC Center, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026). Tak hanya sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga dimaknai peserta sebagai cara menjaga kesehatan tubuh.

Sejak pagi, peserta dari kalangan karyawan MNC hingga masyarakat umum sudah memadati lokasi. Panitia menargetkan menghimpun sebanyak 400 kantong darah dalam giat tersebut.

Salah satu peserta, Laveria Desmaniar (30), menilai kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli memberikan manfaat ganda. Selain membantu sesama, donor darah juga berdampak positif bagi kondisi tubuh.

“Untuk event-nya sangat bagus ya. Donor darah sendiri itu bagus untuk kesehatan. Saya harap ke depannya selalu dipertahankan,” ujarnya.

Laveria mengaku rutin mengikuti kegiatan donor darah, termasuk yang diselenggarakan MNC Peduli. Ia merasakan langsung manfaatnya setelah mendonorkan darah.

“Setelah saya donor darah, badan saya selalu enak. Katanya juga donor darah itu sebagai amal jariyah kita,” ucapnya.