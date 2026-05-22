MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Raudhatul Jannah

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan hewan kurban ke Masjid Raudhatul Jannah pada momentum idul adha 1447 Hijrah. Penyerahan bantuan hewan kurban secara simbolis berlangsung di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).

Presiden Masjid Raudhatul Jannah, Choiril Alam mengapresiasi bantuan yang disalurkan oleh MNC Peduli. Daging kurban itu nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang penerima manfaat.

"Ya, hari ini kita atas nama Masjid Raudhatul Jannah di Kebon Jeruk menerima hewan kurban yang disalurkan melalui kami dari MNC Peduli. Jadi kita terima dengan tentunya dengan tangan terbuka untuk kita salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya," ucap Choiril kepada wartawan.

Masjid Raudhatul Jannah akan menerima tiga ekor sapi dan tiga ekor kambing dari MNC Peduli. Untuk jumlah keseluruhan berapa banyak hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Raudhatul, pihaknya masih melakukan pendataan dan penghitungan secara menyeluruh.

"Dari jumlahnya kita sedang menghitung, jadi secara perkiraan kemungkinan besar itu akan ada tiga sapi kemudian tiga kambing. Tentu kita harus melihat lagi nanti secara totalnya," ucapnya.