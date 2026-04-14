MNC Peduli Gandeng PMI Depok Gelar Donor Darah, Targetkan 200 Kantong

JAKARTA - MNC Peduli kembali menggelar kegiatan donor darah pada Selasa (14/4/2026). Kegiatan yang digelar di MNC Studios Tower II, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ini menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Depok.

Kasubdit P2D2S UDD PMI Depok, Achmad Febriyadi menyatakan, pihaknya rutin bekerja sama dengan MNC Peduli dalam program donor darah. Menurutnya, dari tahun ke tahun antusias peserta selalu tinggi.

"Ini kita target di 250 peserta, kemungkinannya insya Allah tercapai semua ya. Ya paling tidak 200 kantong kita bisa bawa ke Depok," kata Achmad saat ditemui di lokasi.

Ia berharap, kerja sama ini akan terus berlanjut. Sejalan dengan itu, ia berharap jumlah peserta akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Pendonor-pendonor makin banyak, yang darah kita dapetin juga makin banyak untuk membantu stok darah di PMI Depok," ujarnya.

Ia melanjutkan, kegiatan seperti ini cukup membantu pihaknya dalam memenuhi stok darah di daerahnya.

"Harapannya agar bisa menambah stok kita ya di PMI Depok, terus agar tetap berjalan kegiatan ini. Bagi pendonor yang baru mau mulai agar bisa terus rutin untuk donor," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

