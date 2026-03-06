Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahagianya Yatim-Dhuafa Terima Santunan saat Buka Bersama PMI Jakpus yang Didukung MNC Peduli

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |22:28 WIB
Bahagianya Yatim-Dhuafa Terima Santunan saat Buka Bersama PMI Jakpus yang Didukung MNC Peduli
Bahagianya Yatim-Dhuafa Terima Santunan saat Buka Bersama PMI Jakpus yang Didukung MNC Peduli (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus) mendapatkan dukungan dari donatur termasuk MNC Peduli menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, anak yatim, dan dhuafa di Yayasan Perguruan Katrya, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakpus, Jumat (6/3/2026). Selain buka puasa bersama, para penerima manfaat menerima santunan dan paket Ramadan.

"Untuk hari ini alhamdulillah yang sudah saya dapatkan untuk hari ini kita ada snack, satu snack, terus kita juga ada nasi boks, dan juga kita mendapatkan paket Ramadan," ujar salah satu penerima manfaat, Dwi.

Ia mengaku bahagia dan bersyukur bisa diundang dalam kegiatan tersebut. Itu karena kegiatan seperti ini sangat membantu dirinya.

"Alhamdulillah, saya senang sekali dan saya bersyukur sekali bisa diundang di acara ini," ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosial ini bisa diadakan rutin setiap tahun, khususnya saat bulan Ramadan. 

"Kami tahu sendiri kami sangat merasakan peran PMI untuk di wilayah khususnya di masyarakat luas dan mudah-mudahan ini penuh dengan keberkahan, semoga PMI jaya terus," ucap dia. 

Sementara seorang anak yatim juga merasakan kebahagiaan atas diselenggarakan acara tersebut. Sebab selain mendapatkan bingkisan, ia menerima santunan uang.

"Aku senang bangat, tadi dapat bingkisan, nasi box sama uang," kata Abdiel Khoir.

Dalam acara tersebut, PMI Jakpus juga menyalurkan 600 paket santunan dan sembako kepada relawan, anak yatim, dan dhuafa. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

 

