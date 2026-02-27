MNC Peduli dan MNC Land Rehabilitasi Fasilitas Sanitasi SDN Cibilik Sukabumi

SUKABUMI – MNC Peduli bersama MNC Land kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Kali ini, dukungan diwujudkan melalui rehabilitasi fasilitas sanitasi di SD Negeri Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 26 Februari 2026.

Sekolah yang berada di kawasan KEK MNC Lido City ini merupakan salah satu sekolah binaan MNC Peduli dalam penerapan konsep sekolah hijau berkelanjutan. Rehabilitasi dilakukan dengan menambah dan memperbaiki wastafel guna meningkatkan kenyamanan serta kebersihan sarana cuci tangan bagi para siswa.

Fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu menunjang penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan sejak usia dini.

Kepala SDN Cibilik, Samsudin Harun, mengapresiasi dukungan yang diberikan. Menurutnya, perbaikan fasilitas sanitasi sangat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa.

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan karena sangat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman," ujarnya di lokasi, Kamis (27/2/2026).

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan MNC Land berharap dapat terus mendukung terwujudnya sekolah hijau yang berkelanjutan serta membentuk generasi yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan.

(Awaludin)

