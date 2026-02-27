Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

MNC Peduli dan MNC Land Rehabilitasi Fasilitas Sanitasi SDN Cibilik Sukabumi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |21:10 WIB
MNC Peduli dan MNC Land Rehabilitasi Fasilitas Sanitasi SDN Cibilik Sukabumi
MNC Peduli dan MNC Land berikan bantuan di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI – MNC Peduli bersama MNC Land kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Kali ini, dukungan diwujudkan melalui rehabilitasi fasilitas sanitasi di SD Negeri Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 26 Februari 2026.

Sekolah yang berada di kawasan KEK MNC Lido City ini merupakan salah satu sekolah binaan MNC Peduli dalam penerapan konsep sekolah hijau berkelanjutan. Rehabilitasi dilakukan dengan menambah dan memperbaiki wastafel guna meningkatkan kenyamanan serta kebersihan sarana cuci tangan bagi para siswa.

Fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu menunjang penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan sejak usia dini.

Kepala SDN Cibilik, Samsudin Harun, mengapresiasi dukungan yang diberikan. Menurutnya, perbaikan fasilitas sanitasi sangat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa.

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan karena sangat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman," ujarnya di lokasi, Kamis (27/2/2026).

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan MNC Land berharap dapat terus mendukung terwujudnya sekolah hijau yang berkelanjutan serta membentuk generasi yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203975//mnc_asset-zhvF_large.png
Jangan Lewatkan! Yuk Simak IG Live MNC Asset Management X Surya Fajar Sekuritas, Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203932//mnc_peduli_salurkan_ratusan_buku_ke_sdn_cibilik_sukabumi-ygOa_large.jpeg
Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN Cibilik Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203704//kuasa_hukum_pt_mnc_asia_holding_tbk_hotman_paris_hutapea-wg5F_large.jpg
CMNP Kalah Lagi! Hotman Semringah Ahli Hukum Tegaskan: Ini Salah Gugat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203653//siswi_di_sdn_01_cikini_bilqis-r4BK_large.jpg
Siswi SDN 01 Cikini Antusias Dapat Buku Bacaan Baru dari MNC Peduli: Petualangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203649//mnc_peduli_salurkan_ratusan_buku-GjoU_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN 01 Cikini, Perkuat Budaya Literasi saat Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203386//mnc_sekuritas-bUL6_large.png
Kupas Tuntas MNC Sharia Investment Festival 2026 Ramadan dan Financial Planning: Strategi Reksa Dana yang Tepat di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement