Siswi SDN 01 Cikini Antusias Dapat Buku Bacaan Baru dari MNC Peduli: Petualangan Baru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |16:37 WIB
Siswi SDN 01 Cikini Antusias Dapat Buku Bacaan Baru dari MNC Peduli: Petualangan Baru
Siswi di SDN 01 Cikini Bilqis (foto: OKezone)
A
A
A

JAKARTA - Para siswa di SDN 01 Cikini tampak ceria dan antusias saat menerima ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Salah seorang siswi bernama Nazila Bilqis Wibowo, yang biasa dipanggil Bilqis, mengaku senang karena bisa menambah koleksi bacaan yang dapat ia jelajahi.

Bilqis termasuk siswa yang gemar membaca, terutama buku komik. Baginya, membaca bukan sekadar aktivitas mengisi waktu, tetapi juga membuka imajinasi.

“Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan,” ujarnya.

Bilqis yakin membaca dapat membantunya meningkatkan kreativitas. Meski belum pernah meminjam buku untuk dibawa pulang, ia menikmati waktu membaca di sekolah, baik di kelas maupun di perpustakaan.

Ia biasanya membaca saat jadwal kunjungan perpustakaan atau ketika ada waktu luang. Penambahan ratusan buku bacaan dari MNC Peduli memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing.

Momen memilih buku sendiri menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan seperti tadarus dan ibadah bersama, membaca menjadi salah satu cara siswa mengisi waktu dengan hal positif.

Buku-buku cerita, komik, hingga bacaan pengetahuan menjadi pintu bagi mereka untuk mengenal dunia yang lebih luas. Bagi Bilqis, setiap halaman buku menghadirkan cerita dan imajinasi baru.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
