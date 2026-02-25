Siswi SDN 01 Cikini Antusias Dapat Buku Bacaan Baru dari MNC Peduli: Petualangan Baru

JAKARTA - Para siswa di SDN 01 Cikini tampak ceria dan antusias saat menerima ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Salah seorang siswi bernama Nazila Bilqis Wibowo, yang biasa dipanggil Bilqis, mengaku senang karena bisa menambah koleksi bacaan yang dapat ia jelajahi.

Bilqis termasuk siswa yang gemar membaca, terutama buku komik. Baginya, membaca bukan sekadar aktivitas mengisi waktu, tetapi juga membuka imajinasi.

“Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan,” ujarnya.

Bilqis yakin membaca dapat membantunya meningkatkan kreativitas. Meski belum pernah meminjam buku untuk dibawa pulang, ia menikmati waktu membaca di sekolah, baik di kelas maupun di perpustakaan.

Ia biasanya membaca saat jadwal kunjungan perpustakaan atau ketika ada waktu luang. Penambahan ratusan buku bacaan dari MNC Peduli memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing.

Momen memilih buku sendiri menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan seperti tadarus dan ibadah bersama, membaca menjadi salah satu cara siswa mengisi waktu dengan hal positif.

Buku-buku cerita, komik, hingga bacaan pengetahuan menjadi pintu bagi mereka untuk mengenal dunia yang lebih luas. Bagi Bilqis, setiap halaman buku menghadirkan cerita dan imajinasi baru.

(Awaludin)

