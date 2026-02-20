KEK MNC Lido City Selesaikan Target 8 Masjid di Cigombong, Program Peduli Masjid Rampung

BOGOR – Program Peduli Masjid yang digagas oleh KEK MNC Lido City bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatannya di Masjid Nurul Yaqin, Kampung Pasir Kuda, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kegiatan di Masjid Nurul Yaqin menjadi penutup dari target delapan masjid yang telah ditetapkan dalam Program Peduli Masjid menjelang bulan suci Ramadhan 2026.

Program ini difokuskan pada pembersihan dan perawatan ringan fasilitas masjid guna menciptakan lingkungan ibadah yang bersih dan nyaman bagi jamaah.

Area yang dibersihkan tidak hanya ruang utama, tetapi juga bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti langit-langit, ventilasi, atap, serta sudut-sudut ruang ibadah.

Tim Town Management KEK MNC Lido City turut terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dengan membawa peralatan kebersihan guna mendukung proses pembersihan secara optimal.

Pengurus DKM Masjid Nurul Yaqin sekaligus Ketua RW setempat, Indra Irawan, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, menyambut bulan suci Ramadan kegiatan ini sangat bermanfaat dan berguna terutama untuk masyarakat sekitar Masjid Nurul Yaqin. Ini merupakan kegiatan kedua yang dilakukan pihak MNC di masjid kami. Kami sangat berterima kasih dan berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

General Manager Town Management KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah, mengatakan, pencapaian delapan masjid tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

“Alhamdulillah, untuk menyambut bulan suci Ramadhan tahun 2026 kita telah mencapai target dengan melakukan Program Peduli Masjid di delapan masjid. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan ibadah yang bersih dan nyaman sehingga dapat mendukung kekhusyukan masyarakat dalam beribadah,” kata Syaiful.