INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

War Takjil! Dua Wanita Cantik Ini Rela Jalan Kaki dari Sudirman ke Benhil

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |18:15 WIB

War Takjil! Dua Wanita Cantik Ini Rela Jalan Kaki dari Sudirman ke Benhil
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, kembali dipadati pemburu takjil pada hari pertama Ramadhan 2026. Ratusan orang tumpah ruah berburu takjil

Pantauan Okezone di Benhil, Kamis (19/2/2026), diantara para pengunjung yang memadati area bazar, terdapat wanita cantik yang rela menempuh perjalanan dengan berjalan kaki demi mendapatkan sajian berbuka favorit.

Nada dan Saluh, dua sahabat yang tinggal di kawasan Sudirman ini mengaku sengaja berjalan kaki dari arah tempat tinggalnya menuju area Bazar Takjil Benhil. Keduanya merasa pilihan menu di bazar ini Santa beragam.

"Jadi kita dari Sudirman. Kita jalan kaki dari Sudirman ke Benhil demi berburu takjil," kata Nada saat ditemui tengah mengantre takjil.

Momen hari pertama puasa ini dimanfaatkan mereka untuk menciptakan pengalaman berbuka yang lebih berkesan. Menurut Saluh, suasana ramai dan riuh rendah di Benhil memberikan suntikan semangat tersendiri untuk menjalani ibadah puasa di hari-hari berikutnya.

"Kita milih berburu takjil di sini agar lebih mengesankan juga. Kan kita lihat di sini karena ramai, dan lebih semangat aja menjalankan puasa keesokan harinya lagi," ujar Saluh.

Dalam perburuan takjil kali ini, keduanya berhasil mengamankan beberapa menu andalan, mulai dari nasi bakar hingga bubur sumsum yang menjadi incaran utama.

 

