Polisi Dikerahkan di Titik Rawan Macet Selama Ramadhan, Termasuk Lokasi Jualan Takjil

Polisi Dikerahkan di Titik Rawan Macet Selama Ramadhan, Termasuk Lokasi Jualan Takjil (Dok Okezone)

JAKARTA - Polda Metro Jaya memetakan titik-titik keramaian yang berpotensi memicu kemacetan selama Ramadhan, terutama di lokasi tempat berjualan takjil. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados menyebutkan, pihaknya telah mengidentifikasi lokasi-lokasi bazar Ramadhan yang kerap mengganggu arus lalu lintas.

“Untuk lokasi takjil ataupun bazar Ramadhan, kita sudah petakan baik itu di Benhil (Bendungan Hilir-red), biasanya di Benhil ada dan beberapa titik-titik lainnya,” kata Robby, Kamis (19/2/2026).

Dia menyebutkan, di titik-titik yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menempatkan sejumlah petugas untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar tidak macet.

“Kita akan menempatkan personel lalu lintas di area-area tempat takjil tersebut, supaya bisa membantu kelancaran arus lalu lintas yang berada di sana,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya memprediksi pola pergerakan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya berubah selama bulan suci Ramadhan. Polisi pun mulai memetakan potensi kepadatan, terutama pada pagi dan sore hari.

"Kami masih melakukan analisa dan prediksi untuk khususnya di pagi hari tentunya dengan kebijakan pemerintah yang melaksanakan kegiatan WFA (work from anywhere) termasuk juga kegiatan perkantoran yang dimulai lebih siang, sehingga kemungkinan pergerakan masyarakat lalu lintas itu mungkin kalau di pagi hari antara jam 9 sampai dengan 10," ungkapnya.