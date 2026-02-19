Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dikerahkan di Titik Rawan Macet Selama Ramadhan, Termasuk Lokasi Jualan Takjil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |08:08 WIB
Polisi Dikerahkan di Titik Rawan Macet Selama Ramadhan, Termasuk Lokasi Jualan Takjil
Polisi Dikerahkan di Titik Rawan Macet Selama Ramadhan, Termasuk Lokasi Jualan Takjil (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memetakan titik-titik keramaian yang berpotensi memicu kemacetan selama Ramadhan, terutama di lokasi tempat berjualan takjil. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados menyebutkan, pihaknya telah mengidentifikasi lokasi-lokasi bazar Ramadhan yang kerap mengganggu arus lalu lintas.

“Untuk lokasi takjil ataupun bazar Ramadhan, kita sudah petakan baik itu di Benhil (Bendungan Hilir-red), biasanya di Benhil ada dan beberapa titik-titik lainnya,” kata Robby, Kamis (19/2/2026).

Dia menyebutkan, di titik-titik yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menempatkan sejumlah petugas untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar tidak macet.

“Kita akan menempatkan personel lalu lintas di area-area tempat takjil tersebut, supaya bisa membantu kelancaran arus lalu lintas yang berada di sana,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya memprediksi pola pergerakan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya berubah selama bulan suci Ramadhan. Polisi pun mulai memetakan potensi kepadatan, terutama pada pagi dan sore hari.

"Kami masih melakukan analisa dan prediksi untuk khususnya di pagi hari tentunya dengan kebijakan pemerintah yang melaksanakan kegiatan WFA (work from anywhere) termasuk juga kegiatan perkantoran yang dimulai lebih siang, sehingga kemungkinan pergerakan masyarakat lalu lintas itu mungkin kalau di pagi hari antara jam 9 sampai dengan 10," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202363/polisi-NwWq_large.jpg
Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Sahur on the Road hingga Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202358/menag_nasaruddin_umar-HleF_large.jpg
Nasaruddin Umar Ungkap Masjid Istiqlal Buka Donasi untuk Palestina Selama Ramadhan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202354/ramadhan-X8N9_large.jpg
Jadwal Imsak Jakarta dan Sekitarnya Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202334/sholat_tarawih-3spI_large.jpg
Sholat Tarawih Perdana, Ribuan Jamaah Padati Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202333/sholat_tarawih-Xuqi_large.jpg
Suasana Sholat Tarawih Pertama di Masjid Cut Meutia Jakpus, Jamaah Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202323/sholat_tarawih-8H23_large.jpg
Jamaah Sholat Tarawih Perdana Berdatangan ke Istiqlal, Ada dari Brebes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement