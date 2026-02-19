Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Ramadhan, Bazar Takjil Benhil Diserbu Warga

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |17:14 WIB
Hari Pertama Ramadhan, Bazar Takjil Benhil Diserbu Warga
Bazar Takzil di Benhil (foto: Okezone)
JAKARTA - Bazar Takjil Ramadhan Benhil, Jakarta Pusat, masih menjadi pusat perburuan warga menjelang waktu berbuka puasa pada hari pertama Ramadhan, Kamis (19/2/2026) sore.

Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat terlihat memadati bazar takjil yang terletak persis di depan Balai Warga RW 01 Benhil. Sebagian pengunjung berkeliling untuk melihat beragam jajanan yang tersedia.

Namun, ada pula warga yang langsung menuju tenan makanan tertentu yang sudah menjadi incaran mereka.

Antrean di sejumlah tenan pun tak terhindarkan. Bahkan, antrean mengular terlihat di tenan bubur sumsum yang menjadi salah satu favorit pembeli.

Tingginya antusiasme masyarakat dalam memburu takjil membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Banyak pengunjung memarkirkan kendaraannya di tepi jalan.

Beruntung, sejumlah personel kepolisian turut membantu mengatur arus lalu lintas. Petugas lainnya juga terlihat berjaga di sekitar area bazar untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
