INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KEK MNC Lido City Konsisten Dukung Kenyamanan Ibadah Warga, Program Peduli Masjid Terus Berlanjut

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |11:51 WIB
KEK MNC Lido City Konsisten Dukung Kenyamanan Ibadah Warga, Program Peduli Masjid Terus Berlanjut
KEK MNC Lido City Konsisten Dukung Kenyamanan Ibadah Warga
A
A
A

BOGOR – Rangkaian Program Peduli Masjid kembali berlanjut. Kegiatan ketujuh dilaksanakan di Masjid Jami Assalafiyah, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Senin, 16 Februari 2026.

Program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan KEk MNC Lido City bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli dalam mendukung kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah di sekitar kawasan.

Di Masjid Jami Assalafiyah, kegiatan difokuskan pada pembersihan menyeluruh area masjid, mulai dari ruang utama ibadah hingga bagian-bagian yang jarang terjangkau dalam kegiatan kebersihan rutin.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masjid berada dalam kondisi yang lebih bersih dan layak, terutama menjelang meningkatnya aktivitas ibadah masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Ketua DKM Masjid Jami Assalafiyah, H. Pepen, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, saya selaku yang mewakili DKM Masjid Assalafiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC atas adanya kegiatan ini. Menurut saya, kegiatan ini sangat positif dan sangat membantu kami dalam menjaga lingkungan masjid tetap bersih,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Pepen menambahkan, bahwa momentum kegiatan ini terasa sangat tepat karena sejalan dengan tradisi kerja bakti warga menjelang Ramadhan.

“Biasanya warga di sini memang selalu bergotong royong membersihkan masjid. Namun dengan adanya kegiatan dari MNC, kami dan warga merasa sangat terbantu, apalagi ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
