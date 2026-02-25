Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN 01 Cikini, Perkuat Budaya Literasi saat Ramadhan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |16:19 WIB
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN 01 Cikini, Perkuat Budaya Literasi saat Ramadhan
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Budaya membaca masih menjadi prioritas di SDN 01 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kepala Sekolah Bestiana Manihuruk menegaskan, program literasi di sekolahnya sudah berjalan jauh sebelum adanya bantuan buku terbaru.

Menurutnya, setiap kelas memiliki pojok baca yang bisa dimanfaatkan siswa saat waktu luang. Selain itu, sekolah juga menjadwalkan kunjungan rutin ke perpustakaan agar anak-anak terbiasa berinteraksi dengan buku.

"Di setiap kelas ada pojok baca. Lalu kami juga punya jadwal ke perpustakaan. Bahkan setiap Kamis kami baca bersama di lapangan," ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Meski saat ini berada di tengah gempuran era digitalisasi, Bestiana menilai buku fisik tetap memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun daya ingat dan pemahaman anak. Proses membaca buku dinilai membuat anak lebih mudah mengingat dibandingkan melalui gawai.

“Kalau digital itu cepat tanggap, tapi cepat lupa. Dengan buku mereka mencari, melihat, membaca. Proses itu membuat mereka lebih ingat dibanding hanya mencari lewat handphone,” jelasnya.

 

Telusuri berita news lainnya
