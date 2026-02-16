Sambut Ramadhan, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan Bergizi di Pondok Labu

JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta, menggelar aksi sosial bagi masyarakat prasejahtera yang berprofesi sebagai pengumpul sampah (pemulung) di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada penyaluran makanan tinggi protein guna membantu meningkatkan kualitas gizi warga setempat.

Perwakilan Park Hyatt Jakarta, Gio Barus mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial perusahaan dalam menyambut Ramadhan dan memperingati Hari Gizi Nasional.

"Kegiatan hari ini dari Park Hyatt Jakarta dan MNC Peduli, kami berbagi untuk warga sekitar di Pondok Labu dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Gizi. Kami membagikan makanan berprotein untuk membantu meningkatkan gizi," ujar Gio di sela-sela penyerahan bantuan.