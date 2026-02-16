Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut Ramadhan, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan Bergizi di Pondok Labu

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:05 WIB
Sambut Ramadhan, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan Bergizi di Pondok Labu
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan Bergizi (foto: okezone)
JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta, menggelar aksi sosial bagi masyarakat prasejahtera yang berprofesi sebagai pengumpul sampah (pemulung) di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada penyaluran makanan tinggi protein guna membantu meningkatkan kualitas gizi warga setempat.

Perwakilan Park Hyatt Jakarta, Gio Barus mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial perusahaan dalam menyambut Ramadhan dan memperingati Hari Gizi Nasional.

"Kegiatan hari ini dari Park Hyatt Jakarta dan MNC Peduli, kami berbagi untuk warga sekitar di Pondok Labu dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Gizi. Kami membagikan makanan berprotein untuk membantu meningkatkan gizi," ujar Gio di sela-sela penyerahan bantuan.

 

