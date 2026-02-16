Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Senang Dapat Bantuan Makan Bergizi dari MNC Peduli-Park Hyatt Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:16 WIB
JAKARTA - Suasana penuh kebahagiaan dirasakan oleh seluruh warga yang menempati lapak di jalan Pondok Labu 1, Jakarta Selatan. Kebahagiaan mereka terlihat ketika mendapat bantuan makan bergizi yang disalurkan oleh MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta.

Salah satu warga bernama Siti mengaku merasa senang dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta tersebut.

"Kami sebagai warga lapak pemulung di Jalan Pondok Labu 1 merasa senang sekali karena ada kegiatan pembagian makanan. Antusias warga Alhamdulillah sangat senang sekali gitu," kata Siti usai menerima bantuan pangan bergizi tersebut, Senin (16/2/2026).

Siti mengatakan, sejumlah makanan yang diterima mulai dari daging, roti, telur biskuit hingga pangan yang tinggi nilai protein lainnya.

Ia berharap, penyaluran makanan bergizi ini bisa terus dilakukan selama bulan suci Ramadhan. Ia meyakini warga akan sangat merasa terbantu.

"(Harapannya) makanan ini menjadi berkah untuk kami dan berkah juga untuk para donatur yang telah memberikan makanan kepada kami," ujarnya.

 

