Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN Cibilik Sukabumi

JAKARTA – MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan ke SDN Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Rabu 26 Februari 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya penguatan literasi di tingkat sekolah dasar.

Penyerahan buku dilakukan secara simbolis kepada kepala sekolah dan disambut antusias para siswa. Kehadiran koleksi bacaan baru ini diharapkan dapat memperkaya referensi perpustakaan sekolah sekaligus menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini.

Kepala SDN Cibilik, Samsudin Harun, mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, tambahan buku sangat membantu siswa dalam memperluas wawasan dan menunjang proses pembelajaran di kelas.

“Kami mengapresiasi atas dukungan ini karena buku-buku sangat membantu siswa dalam memperluas wawasan dan penunjang proses pembelajaran,” ujarnya.

Selain penyerahan buku, kegiatan juga diisi dengan sesi edukasi interaktif yang mendorong siswa untuk gemar membaca serta aktif dalam kegiatan belajar. Program ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Melalui dukungan ini, SDN Cibilik diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, berpengetahuan luas, serta memiliki daya saing sejak dini melalui budaya literasi yang kuat.

