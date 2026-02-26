Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN Cibilik Sukabumi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |23:27 WIB
Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN Cibilik Sukabumi
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN Cibilik Sukabumi (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan ke SDN Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Rabu 26 Februari 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya penguatan literasi di tingkat sekolah dasar.

Penyerahan buku dilakukan secara simbolis kepada kepala sekolah dan disambut antusias para siswa. Kehadiran koleksi bacaan baru ini diharapkan dapat memperkaya referensi perpustakaan sekolah sekaligus menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini.

Kepala SDN Cibilik, Samsudin Harun, mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, tambahan buku sangat membantu siswa dalam memperluas wawasan dan menunjang proses pembelajaran di kelas.

“Kami mengapresiasi atas dukungan ini karena buku-buku sangat membantu siswa dalam memperluas wawasan dan penunjang proses pembelajaran,” ujarnya.

Selain penyerahan buku, kegiatan juga diisi dengan sesi edukasi interaktif yang mendorong siswa untuk gemar membaca serta aktif dalam kegiatan belajar. Program ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Melalui dukungan ini, SDN Cibilik diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, berpengetahuan luas, serta memiliki daya saing sejak dini melalui budaya literasi yang kuat.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203653//siswi_di_sdn_01_cikini_bilqis-r4BK_large.jpg
Siswi SDN 01 Cikini Antusias Dapat Buku Bacaan Baru dari MNC Peduli: Petualangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203649//mnc_peduli_salurkan_ratusan_buku-GjoU_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke SDN 01 Cikini, Perkuat Budaya Literasi saat Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202639//mnc_peduli-KBbo_large.jpg
KEK MNC Lido City Konsisten Dukung Kenyamanan Ibadah Warga, Program Peduli Masjid Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202631//mnc_peduli-kZbM_large.jpg
KEK MNC Lido City Selesaikan Target 8 Masjid di Cigombong, Program Peduli Masjid Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201964//mnc_peduli-ePKA_large.jpg
Warga Senang Dapat Bantuan Makan Bergizi dari MNC Peduli-Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201954//mnc_peduli_dan_park_hyatt_jakarta_berbagi_makanan_bergizi-DPRv_large.jpg
Sambut Ramadhan, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan Bergizi di Pondok Labu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement