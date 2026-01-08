Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Salurkan 30 Ton Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |22:54 WIB
MNC Peduli Salurkan 30 Ton Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

ACEH TAMIANG – MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini, MNC Peduli mengirimkan 30 ton bantuan untuk Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Sebanyak 30 ton bantuan yang dikirim pada Kamis (8/1/2026) tersebut terdiri atas bahan kebutuhan siap saji, seperti beras, air mineral, kasur, losion, obat nyamuk, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan diangkut menggunakan truk dan disalurkan langsung ke masyarakat agar dapat segera dimanfaatkan.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution hadir langsung dalam penyerahan bantuan tersebut. Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan warga penerima bantuan.

Syafril menjelaskan pengiriman bantuan ini merupakan bentuk komitmen MNC Peduli untuk hadir dan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Ini MNC Peduli telah turun langsung ke sini dan memberikan 30 ton bantuan kepada tiga desa yang ada di Tamiang,” ujar Syafril di Aceh Tamiang, Kamis.

