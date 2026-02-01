MNC Peduli-RSI Assyifa Gelar Operasi Katarak, Warga: Rasanya Bahagia Ada yang Tolong

JAKARTA - MNC Peduli bersama RSI Assyifa Sukabumi menggelar bakti sosial operasi katarak dan pterygium gratis pada Minggu (1/2/2026). Kegiatan ini dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat.

Nenih, misalnya, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi katarak dan pterygium gratis. Baginya, operasi ini bukan sekadar tindakan medis, melainkan sebuah jawaban atas doa dan harapan untuk bisa kembali melihat dunia.

"Gimana rasanya orang bahagia, ada yang menolong. Sudah tiada yang menolong," ujar Nenih saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Nenih mengaku mengalami gangguan penglihatan selama setahun terakhir. Ia menggambarkan penglihatannya buram dan kerap berbayang.

"Enggak sakit, enggak apa-apa, cuma langsung aja enggak ngelihat gitu. Kayak samar-samar, berbayang-bayangan," tutur Nenih lirih.