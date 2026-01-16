Warga Kuala Simpang Antusias Sambut Bantuan MNC Peduli, iNews Media Group, dan Danone

KUALA SIMPANG – Antusiasme warga terlihat saat bantuan kemanusiaan dari MNC Peduli, iNews Media Group, dan Danone tiba di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Tiga pekan setelah banjir bandang melanda, bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 7 ton bantuan disalurkan, meliputi air bersih, susu fortifikasi, makanan untuk anak-anak dan lansia, perlengkapan kebersihan, serta makanan siap saji. Warga menyambut bantuan tersebut dengan penuh syukur karena dinilai sangat dibutuhkan dalam masa pemulihan pascabencana.

Proses distribusi bantuan melibatkan Sekretaris Desa Kampung Kota Kuala Simpang, unsur kecamatan, serta pengamanan dari Brimob. Aparat setempat memastikan penyaluran berjalan tertib dan seluruh bantuan diterima oleh warga yang berhak.

Salah satu warga penerima bantuan, Ali, mengaku senang dengan kehadiran MNC Peduli dan para mitranya.

“Terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuannya. Selama ini bantuan masih terbatas, namun dengan kedatangan MNC Peduli kami sangat terbantu. Alhamdulillah, semuanya kami terima,” ujarnya di lokasi, Kamis 15 Desember 2025.

MNC Peduli menyatakan akan terus mendukung upaya pemulihan masyarakat pascabencana. Selain meringankan beban warga, bantuan ini diharapkan mampu membangkitkan semangat gotong royong serta memperkuat ketangguhan masyarakat Kuala Simpang dalam menghadapi situasi sulit.

