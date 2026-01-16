Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Kuala Simpang Antusias Sambut Bantuan MNC Peduli, iNews Media Group, dan Danone

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |11:34 WIB
Warga Kuala Simpang Antusias Sambut Bantuan MNC Peduli, iNews Media Group, dan Danone
Warga Kuala Simpang Antusias Sambut Bantuan MNC Peduli (foto: dok ist)
A
A
A

KUALA SIMPANG – Antusiasme warga terlihat saat bantuan kemanusiaan dari MNC Peduli, iNews Media Group, dan Danone tiba di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Tiga pekan setelah banjir bandang melanda, bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 7 ton bantuan disalurkan, meliputi air bersih, susu fortifikasi, makanan untuk anak-anak dan lansia, perlengkapan kebersihan, serta makanan siap saji. Warga menyambut bantuan tersebut dengan penuh syukur karena dinilai sangat dibutuhkan dalam masa pemulihan pascabencana.

Proses distribusi bantuan melibatkan Sekretaris Desa Kampung Kota Kuala Simpang, unsur kecamatan, serta pengamanan dari Brimob. Aparat setempat memastikan penyaluran berjalan tertib dan seluruh bantuan diterima oleh warga yang berhak.

Salah satu warga penerima bantuan, Ali, mengaku senang dengan kehadiran MNC Peduli dan para mitranya.

“Terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuannya. Selama ini bantuan masih terbatas, namun dengan kedatangan MNC Peduli kami sangat terbantu. Alhamdulillah, semuanya kami terima,” ujarnya di lokasi, Kamis 15 Desember 2025.

MNC Peduli menyatakan akan terus mendukung upaya pemulihan masyarakat pascabencana. Selain meringankan beban warga, bantuan ini diharapkan mampu membangkitkan semangat gotong royong serta memperkuat ketangguhan masyarakat Kuala Simpang dalam menghadapi situasi sulit.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/340/3195732//mnc_peduli_bersama_inews_media_group_dan_danone_salurkan_7_ton_bantuan_ke_warga_kuala_simpang-bKy5_large.jpeg
MNC Peduli Bersama iNews Media Group dan Danone Salurkan 7 Ton Bantuan ke Warga Kuala Simpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195725//wakil_ketua_komisi_viii_dpr_ri_abidin_fikri-6cro_large.jpg
238 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, DPR Minta Penanganan Terintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195678//gubernur_sumut_bobby-8HAg_large.jpg
Kerugian Bencana di Sumut Capai Rp17,4 Triliun, Bobby Sebut Kebutuhan Pemulihan Rp69,47 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195673//rapat_koordinasi_di_kantor_kementerian_dalam_negeri-AhNq_large.jpg
Gubernur Sumbar Dorong Perbaikan Sungai Jadi Prioritas Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195654//aceh_tamiang-buJ7_large.jpg
Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195623//menko_pmk_pratikno-eTgO_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pratikno Minta Pemulihan Masjid di Aceh dan Sumatera Dipercepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement