Kasatgas Tito Sebut Pengungsi Bencana Sumatera Kini 11.250 Orang

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian melaporkan bahwa jumlah pengungsi di tiga provinsi terus mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data terakhir, jumlah pengungsi kini tersisa 11.250 orang.

Data tersebut dimutakhirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2025. Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 orang di Provinsi Aceh dan 850 orang di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang berada di tenda, semuanya sudah menempati hunian sementara (huntara),” kata Tito.