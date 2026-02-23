Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BNPB: Progres Pembangunan Jembatan Gantung Lhok Sanding Capai 65%

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |02:10 WIB
BNPB: Progres Pembangunan Jembatan Gantung Lhok Sanding Capai 65%
Progres Pembangunan Jembatan Gantung Lhok Sanding (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pembangunan jembatan gantung Gampong Lhok Sanding, Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah mencapai 65%. Jembatan di kawasan tersebut sebelumnya putus akibat diterjang banjir bandang.

“Saat ini, akumulasi progres fisik pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 65 persen,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (22/2/2026).

Ia menambahkan, secara teknis sejumlah tahapan utama telah berhasil dituntaskan hingga 100 persen, meliputi pengeboran besi palang, pembentangan enam sling utama, mobilisasi material batu dan pasir ke titik A dan B, serta pengecatan dasar (meni) pada gapura di kedua sisi jembatan.

“Hingga hari Minggu (22/2), pembangunan kembali akses tersebut diwujudkan melalui proyek strategis jembatan gantung yang merupakan hasil kolaborasi antara tim ahli dari Vertical Rescue Indonesia dan prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 836/Brahma Yodha (Yonif TP 836/BY),” ujar Abdul.

Dengan dukungan material bangunan dari BNPB, tim gabungan terus bekerja untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Jembatan ini dinilai krusial untuk memulihkan roda ekonomi dan memangkas jarak tempuh warga.

“Percepatan kini difokuskan pada berbagai struktur pendukung lainnya agar jembatan dapat segera difungsikan secara aman,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/470/3202470//hunian-gUZO_large.jpg
3 Fakta Gentengisasi di Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera, Anggaran Bisa Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/470/3202931//inalum-Rqe0_large.jpg
Didukung Danantara, Pemulihan Pendidikan dan Kesehatan Pascabencana di Sumbar Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202887//bencana_sumatera-T31C_large.jpg
Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202665//purbaya-WFAN_large.jpg
Purbaya Tanggung PPN Sumbangan Bencana Sumatera, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202347//mendagri-hO8o_large.jpg
Jumlah Pengungsi Bencana Sumatera Turun, Kini 12.994 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202336//bencana-ukGY_large.jpg
Bencana Sumatera, Pemerintah-DPR Sepakat Bantuan Diaspora di Malaysia Boleh Masuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement