BNPB: Progres Pembangunan Jembatan Gantung Lhok Sanding Capai 65%

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pembangunan jembatan gantung Gampong Lhok Sanding, Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah mencapai 65%. Jembatan di kawasan tersebut sebelumnya putus akibat diterjang banjir bandang.

“Saat ini, akumulasi progres fisik pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 65 persen,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (22/2/2026).

Ia menambahkan, secara teknis sejumlah tahapan utama telah berhasil dituntaskan hingga 100 persen, meliputi pengeboran besi palang, pembentangan enam sling utama, mobilisasi material batu dan pasir ke titik A dan B, serta pengecatan dasar (meni) pada gapura di kedua sisi jembatan.

“Hingga hari Minggu (22/2), pembangunan kembali akses tersebut diwujudkan melalui proyek strategis jembatan gantung yang merupakan hasil kolaborasi antara tim ahli dari Vertical Rescue Indonesia dan prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 836/Brahma Yodha (Yonif TP 836/BY),” ujar Abdul.

Dengan dukungan material bangunan dari BNPB, tim gabungan terus bekerja untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Jembatan ini dinilai krusial untuk memulihkan roda ekonomi dan memangkas jarak tempuh warga.

“Percepatan kini difokuskan pada berbagai struktur pendukung lainnya agar jembatan dapat segera difungsikan secara aman,” katanya.