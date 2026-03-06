PMI Jakpus Didukung MNC Peduli Gelar Buka Puasa Bersama, Santuni 600 Anak Yatim dan Dhuafa

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat mendapat dukungan penuh oleh MNC Peduli menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, anak yatim, dan dhuafa di Yayasan Perguruan Katrya, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakpus, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para relawan kemanusiaan sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih dulu ya kepada MNC Peduli yang senantiasa selalu membersamai PMI dalam kegiatan-kegiatan besar. Alhamdulillah kita dibantu oleh MNC Peduli dan juga dari CSR-CSR besar mitra PMI Jakarta Pusat," Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Djuanda kepada wartawan.

Dalam acara tersebut, PMI Jakpus menyalurkan 600 paket santunan dan sembako kepada relawan, anak yatim, dan dhuafa. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

"Oh ya, alhamdulillah pada buka bersama tahun ini kita meningkat dari tahun lalu ya, kalau tahun lalu 500 sekarang 600 paket bantuan santunan yang akan kita berikan kepada difabel, yatim piatu, dhuafa, para pendonor darah, dan juga relawan PMI," sambungnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan agar manfaat keberadaan PMI semakin dirasakan masyarakat. Karena sebagian besar kebutuhan PMI juga berasal dari masyarakat.

"Ya saya sih berharap ke depan terus kita laksanakan agar apa nilai manfaat PMI itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena kita tahu bahwa perolehan dana masyarakat itu, perolehan dana PMI itu dari masyarakat, hampir 65% itu semua dari masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Eric Phahlevi Zakaria Lumbun turut menyampaikan apresiasi kepada MNC Peduli yang telah mendukung acara ini. Ia mengapresiasi para donatur yang selalu setia mendukung kegiatan sosial seperti ini.

"Dan tentu kita terima kasih buat para donatur termasuk dari MNC Peduli, juga dari banyak yang membantu," kata Eric.