Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PMI Jakpus Didukung MNC Peduli Gelar Buka Puasa Bersama, Santuni 600 Anak Yatim dan Dhuafa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |21:35 WIB
PMI Jakpus Didukung MNC Peduli Gelar Buka Puasa Bersama, Santuni 600 Anak Yatim dan Dhuafa
PMI Jakpus Didukung MNC Peduli Gelar Buka Puasa Bersama, Santuni 600 Anak Yatim dan Dhuafa (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat mendapat dukungan penuh oleh MNC Peduli menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, anak yatim, dan dhuafa di Yayasan Perguruan Katrya, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakpus, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para relawan kemanusiaan sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih dulu ya kepada MNC Peduli yang senantiasa selalu membersamai PMI dalam kegiatan-kegiatan besar. Alhamdulillah kita dibantu oleh MNC Peduli dan juga dari CSR-CSR besar mitra PMI Jakarta Pusat," Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Djuanda kepada wartawan.

Dalam acara tersebut, PMI Jakpus menyalurkan 600 paket santunan dan sembako kepada relawan, anak yatim, dan dhuafa. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

"Oh ya, alhamdulillah pada buka bersama tahun ini kita meningkat dari tahun lalu ya, kalau tahun lalu 500 sekarang 600 paket bantuan santunan yang akan kita berikan kepada difabel, yatim piatu, dhuafa, para pendonor darah, dan juga relawan PMI," sambungnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan agar manfaat keberadaan PMI semakin dirasakan masyarakat. Karena sebagian besar kebutuhan PMI juga berasal dari masyarakat.

"Ya saya sih berharap ke depan terus kita laksanakan agar apa nilai manfaat PMI itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena kita tahu bahwa perolehan dana masyarakat itu, perolehan dana PMI itu dari masyarakat, hampir 65% itu semua dari masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Eric Phahlevi Zakaria Lumbun turut menyampaikan apresiasi kepada MNC Peduli yang telah mendukung acara ini. Ia mengapresiasi para donatur yang selalu setia mendukung kegiatan sosial seperti ini.

"Dan tentu kita terima kasih buat para donatur termasuk dari MNC Peduli, juga dari banyak yang membantu," kata Eric.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/11/3205282//pnm_ajak_anak_yatim_dan_dhuafa_roleplay_jadi_pemberdaya_umkm-ylz8_large.jpeg
Maknai Ramadan, PNM Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Roleplay Jadi Pemberdaya UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204790//buka_puasa-hAKR_large.jpg
4 Tips Buka Buka saat Masih Mengemudi Mobil, Harus Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/298/3204761//nagita_slavina-Bh9O_large.jpg
Nagita Slavina War Takjil Sampai ke Bangkok, Netizen: ke Luar Negeri Kayak ke Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204660//manufaktur-Ib8H_large.jpg
Ekspansi Manufaktur RI Tertinggi dalam 2 Tahun, PMI Tembus 53,8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/612/3204441//dompet-wQez_large.jpg
5 Tips Bukber Anti Boros Biar Dompet Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/482/3204292//ade_rai-KXwe_large.jpg
Menu Buka Puasa Ade Rai, Makan Karbohidrat Tapi Olahraga Sebelum Beduk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement