MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke Taman Pintar Anggrek di Jakarta Pusat

JAKARTA – MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan ke Taman Pintar Anggrek di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026). Penyaluran ini merupakan bagian dari dukungan terhadap gerakan literasi berkelanjutan guna memperluas akses bacaan berkualitas bagi anak-anak.

Buku yang disalurkan mencakup bacaan remaja, buku pengetahuan umum, cerita inspiratif, serta referensi pengembangan diri. Koleksi tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan minat baca sekaligus memperluas wawasan generasi muda agar tumbuh menjadi individu yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

MNC Peduli menilai, di tengah tantangan era digital, penguatan literasi dasar tetap menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing dan ketahanan sosial masyarakat. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli turut menggandeng Karang Taruna RW 10 Kelurahan Kebon Sirih sebagai pengelola Taman Pintar Anggrek.

Lurah Kebon Sirih, Heru Tri Prasetyo, menilai kegiatan tersebut sangat positif karena menjadi tambahan aktivitas akademik bagi anak-anak.

"Ini sangat penting karena menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang belum ada di sekolah," ujar Heru, Jumat (27/2/2026).