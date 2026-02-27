CMNP Ajukan Sita Aset Hary Tanoe di Beverly Hills, MNC Group: Tak Berdasar, Hoaks, Bohong dan Fitnah!

JAKARTA – Legal Counsel MNC Group, Chris Taufik menegaskan, tidak ada objek properti atas nama Hary Tanoesoedibjo di Beverly Hills, Amerika Serikat. Hal ini merespons langkah kuasa hukum PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) yang mengajukan sita jaminan terhadap aset tersebut ke pengadilan.

"Jadi, itu tidak benar. Tidak benar. Kalau boleh saya pakai kalimat yang mudah dimengerti, itu serampangan," kata Chris, Jumat (27/2/2026).

Ia menyayangkan pemberitaan salah satu portal berita yang memuat langkah kuasa hukum CMNP secara terkesan bombastis. Padahal, menurut dia, apa yang diberitakan tersebut jauh dari kebenaran.

"Di sini saya menyatakan, dan itu juga sudah saya sampaikan berdasarkan data yang ada dan yang saya ketahui, tidak ada satu properti pun atas nama Pak Hary di Beverly Hills pada objek yang disebutkan itu," ujarnya.