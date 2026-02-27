Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

CMNP Ajukan Sita Aset Hary Tanoe di Beverly Hills, MNC Group: Tak Berdasar, Hoaks, Bohong dan Fitnah!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |21:23 WIB
CMNP Ajukan Sita Aset Hary Tanoe di Beverly Hills, MNC Group: Tak Berdasar, Hoaks, Bohong dan Fitnah!
Legal Counsel MNC Group Chris Taufik (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Legal Counsel MNC Group, Chris Taufik menegaskan, tidak ada objek properti atas nama Hary Tanoesoedibjo di Beverly Hills, Amerika Serikat. Hal ini merespons langkah kuasa hukum PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) yang mengajukan sita jaminan terhadap aset tersebut ke pengadilan.

"Jadi, itu tidak benar. Tidak benar. Kalau boleh saya pakai kalimat yang mudah dimengerti, itu serampangan," kata Chris, Jumat (27/2/2026).

Ia menyayangkan pemberitaan salah satu portal berita yang memuat langkah kuasa hukum CMNP secara terkesan bombastis. Padahal, menurut dia, apa yang diberitakan tersebut jauh dari kebenaran.

"Di sini saya menyatakan, dan itu juga sudah saya sampaikan berdasarkan data yang ada dan yang saya ketahui, tidak ada satu properti pun atas nama Pak Hary di Beverly Hills pada objek yang disebutkan itu," ujarnya.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/340/3204102//mnc_peduli_dan_mnc_land-A8yH_large.JPG
MNC Peduli dan MNC Land Rehabilitasi Fasilitas Sanitasi SDN Cibilik Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203975//mnc_asset-zhvF_large.png
Jangan Lewatkan! Yuk Simak IG Live MNC Asset Management X Surya Fajar Sekuritas, Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203808//hotman_paris-i8pV_large.jpg
Hotman Paris Ungkap Keanehan ABK Dituntut Hukuman Mati Diduga Selundupkan 2 Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203799//hotman_paris-mV6v_large.jpg
Hotman Paris Mengadu ke DPR, Ungkap Kejanggalan Penanganan Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203712//sekretaris_komite_anti_korupsi_muhammad_anshor_mumin-6zmg_large.jpeg
CMNP Absen Mediasi 3 Kali, Aktivis Antikorupsi Seret Jusuf Hamka ke Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203704//kuasa_hukum_pt_mnc_asia_holding_tbk_hotman_paris_hutapea-wg5F_large.jpg
CMNP Kalah Lagi! Hotman Semringah Ahli Hukum Tegaskan: Ini Salah Gugat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement