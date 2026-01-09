Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Salurkan 10 Ton Bantuan ke Desa Bengkelang Aceh Tamiang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |20:26 WIB
MNC Peduli Salurkan 10 Ton Bantuan ke Desa Bengkelang Aceh Tamiang
MNC Peduli menyalurkan bantuan ke ke Desa Bengkelang Aceh Tamiang. (Foto: MNC Peduli)
JAKARTAMNC Peduli kembali menyalurkan bantuan sebanyak 10 ton kepada warga terdampak bencana di Desa Bengkelang, Aceh Tamiang. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung pada Jumat (9/1/2026) oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, bersama Tim MNC Peduli.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari makanan siap saji, beras, losion, kasur, tikar, serta kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Dalam kesempatan itu, Syafril juga menyempatkan diri untuk langsung menemui warga di rumah-rumah mereka.

“MNC Peduli turun ke Aceh. Di sini MNC Peduli memberi bantuan, seperti bisa dilihat kami memberikan bantuan berupa makanan, kemudian bantuan selimut, kasur, tikar, dan air mineral, cukup banyak,” kata Syafril di Desa Bengkelang, Jumat.

Syafril berharap bantuan yang diberikan MNC Peduli dapat meringankan beban sebanyak 1.000 warga yang terdampak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Ia juga mendoakan warga agar bisa pulih dan kembali menjalani hidup normal.

“Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang,” tambah Syafril.

 

