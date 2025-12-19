MNC Peduli Salurkan 8,5 Ton Logistik untuk Korban Banjir Bandang Agam

AGAM – MNC Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah posko pengungsian di Nagari Salareh Aia Timur.

Wakil Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menyampaikan, bahwa pihaknya memilih mendatangi wilayah tersebut karena merupakan salah satu titik terdampak paling parah akibat cuaca ekstrem dan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Wali Nagari Salareh Aia Timur, Fauzi, jumlah warga di wilayah tersebut semula mencapai sekitar 5.000 orang.

“Akibat dampak banjir ini, ada 75 orang yang belum ditemukan, sementara 105 orang dinyatakan meninggal dunia. Ini sangat menyedihkan,” kata Syafril saat ditemui di posko pengungsian yang disambangi MNC Peduli, Jumat (19/12/2025).

Oleh karena itu, Syafril menjelaskan bahwa kehadiran MNC Peduli bertujuan untuk menyalurkan bantuan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti bayi dan lansia yang membutuhkan asupan nutrisi serta perlindungan dari cuaca yang belum menentu.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih tinggal di pengungsian,” ujarnya.