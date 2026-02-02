Cuaca Ekstrem Hantam Halmahera Timur, Puluhan Rumah Terendam hingga Perahu Nelayan Hilang

JAKARTA – Puluhan rumah di Kabupaten Halmahera Timur dilaporkan terendam banjir usai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah tersebut pada Sabtu 31 Januari 2026. Selain rumah warga, banjir juga merendam fasilitas ibadah hingga tempat pemakaman umum.

Hal tersebut dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pantauan bencana terbaru di sejumlah wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) pada periode 31 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 1 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

“Banjir yang dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, pada Sabtu (31/1) pukul 16.35 WIT,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (2/2/2026).

Ia menyebutkan, sebanyak 35 rumah, dua kios, satu fasilitas ibadah, dan satu tempat pemakaman umum terdampak banjir.

Selain banjir, BPBD Kabupaten Halmahera Timur juga melaporkan kejadian abrasi pantai pada hari yang sama, Sabtu (31/1), sekitar pukul 15.30 WIT.