Satgas DPR dan Pemerintah Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Satgas Pemulihan Pascabencana, menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pemerintah. Rakor berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa rakor membahas sejumlah perkembangan penanganan, salah satunya terkait roda administrasi pemerintahan di tiga provinsi terdampak, khususnya di Aceh.

“Yang pertama bahwa kita targetkan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan. Alhamdulillah, kita monitor bahwa sudah tinggal sedikit yang masih tersendat jalannya,” kata Dasco saat membuka rapat.

Selain pemulihan birokrasi, rakor juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang sebelumnya sempat terisolasi akibat material banjir dan longsor.

“Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada. Walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini,” ujarnya.