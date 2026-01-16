MNC Peduli Bersama iNews Media Group dan Danone Salurkan 7 Ton Bantuan ke Warga Kuala Simpang

MNC Peduli Bersama iNews Media Group dan Danone Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang (foto: dok ist)

KUALA SIMPANG – Kepedulian terhadap warga terdampak banjir bandang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, terus mengalir. Tiga pekan pascabencana, MNC Peduli bersama iNews Media Group dan Danone menyalurkan bantuan kemanusiaan guna membantu proses pemulihan masyarakat terdampak.

Sebanyak 7 ton bantuan disalurkan kepada warga, yang terdiri atas air bersih, susu fortifikasi, makanan untuk anak-anak dan lansia, perlengkapan kebersihan seperti sabun, serta makanan siap saji. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan yang masih berada di pengungsian maupun di wilayah terdampak banjir.

Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan Kantor Camat Kuala Simpang, perangkat Desa Kampung Kota Kuala Simpang, serta dukungan personel Brimob. Kolaborasi lintas pihak ini bertujuan memastikan distribusi bantuan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.

Salah satu warga penerima bantuan, Nurmala, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan.

“Terima kasih kepada MNC yang sudah peduli kepada kami. Bantuan yang diberikan sangat membantu dan mencukupi kebutuhan kami. Alhamdulillah, kami sangat terbantu,” ujarnya di lokasi, Kamis 15 Januari 2026.

MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pemulihan pascabencana, sekaligus membantu warga Kuala Simpang bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal.

(Awaludin)