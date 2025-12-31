MNC Peduli dan Binus School Bekasi Gelar Program Sekolah Hijau di SDN Cibilik Sukabumi

JAKARTA - MNC Peduli bekerja sama dengan Binus School Bekasi mengembangkan program sekolah hijau di SDN Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (30/12/2025). Kegiatan ini dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pelestarian lingkungan.

General Operation Manager Binus School Bekasi, Yovitq Hastika mengatakan, kegiatan yang dilakukan bersama MNC Peduli tersebut dilakukan untuk membuat SDN Cibilik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berbagai kegiatan, mulai dari renovasi ruang kelas dengan mural hingga pemberian alat tulis dilakukan.

"Kita mau support SDN Cibilik dengan renovasi kelas dengan mural, kita juga mau memberikan perangkat komputer untuk bisa digunakan untuk keperluan AMDK. Lalu juga hari ini ada perapihan untuk di toilet dan tanaman. Selain itu kita juga memberikan alat stationery dan tempat sampah," ujar Yovita.

"Jadi tim dan building management Binus School Bekasi bersama nasional kurikulum dan general precaution, kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bikin SDN Cibilik sedikit lebih baik," tandasnya.

Sementara itu, Guru SDN Cibilik, Yudi Guntara menambahkan, pihaknya mewakili sekolah menyampaikan terima kasihnya pada MNC Peduli dan Binus School Bekasi yang telah memberikan bantuan tersebut.

Pasalnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan dan diharapkan bisa memicu semangat belajar anak-anak.

"Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan Binus School yang sudah memberikan bantuan pada sekolah kami,’’ujarnya.

‘’Bantuan berupa komputer, alat tulis yang juga dibutuhkan sekolah, dan juga ada mural dan ke depannya mudah-mudahan bisa memberikan minat pada siswa dalam hal meningkatkan pembelajaran literary atau literasi siswa," pungkasnya.