Cerita Guru di Tangsel, Dulu Sekolahnya Usang Kini Jadi Modern

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempercepat perbaikan dan pembangunan ulang gedung sekolah di berbagai wilayah. Salah satunya SDN Babakan 01 Setu.

Kondisi bangunannya jauh berbeda dari sebelumnya. Kini, sekolah tersebut memiliki bangunan yang lebih modern dan fasilitas yang lebih lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Diungkapkan salah seorang guru, Ade, sebelumnya dua sekolah digabung dalam satu lokasi dengan kondisi hanya tersedia 12 ruang kelas, sementara jumlah siswa mencapai sekitar 800 orang.

"Jadi disatukan dengan kondisi gedung yang waktu pada saat itu hanya 12 kelas. Sedangkan untuk siswanya ada banyak sekitar 800an. Makanya ada kelas siang. Itu kondisi belum dibangun," ujarnya, dikutio, Kamis (12/02/2026).

Setelah dilakukan pembangunan, jumlah ruang kelas bertambah menjadi 24 sehingga seluruh siswa kini dapat belajar pada pagi hari.